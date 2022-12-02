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23:54, 2 декабря 2022Бывший СССР

В Киеве назвали имена попавших под санкции СНБО священнослужителей УПЦ

Офис Зеленского назвал имена попавших под санкции СНБО Украины священнослужителей УПЦ

Фото: РИА Новости

Офис президента Украины Владимира Зеленского назвал имена попавших под санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ). Соответствующее приложение к указу опубликовано на сайте главы государства.

Так, в списке упомянуты клирик Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской лавры Петр Лебедь, митрополит Изюмский и Купянский Олег Иванов, епископ Роменский и Буринский Алексей Масленников, управляющий Феодосийской епархией УПЦ Владимир Удовенко. Все они относятся к УПЦ.

Кроме того, под ограничения попали и священнослужители Русской православной церкви (РПЦ): митрополит Симферопольский и Крымский Ростислав Швец, епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии РПЦ Константин Чернышев, епископ Джанкойский и Раздольский Александр Овсянников, архиепископ Ровеньковский и Свердловский Александр Таранов, епископ Коктебельский Вячеслав Опанасенко.

2 декабря стало известно, что СНБО Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и еще нескольких священников УПЦ. Однако список попавших под рестрикции лиц на тот момент официально обнародован не был.

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Марина Совина
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