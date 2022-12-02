В Киеве назвали имена попавших под санкции СНБО священнослужителей УПЦ

Офис Зеленского назвал имена попавших под санкции СНБО Украины священнослужителей УПЦ

Офис президента Украины Владимира Зеленского назвал имена попавших под санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ). Соответствующее приложение к указу опубликовано на сайте главы государства.

Так, в списке упомянуты клирик Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской лавры Петр Лебедь, митрополит Изюмский и Купянский Олег Иванов, епископ Роменский и Буринский Алексей Масленников, управляющий Феодосийской епархией УПЦ Владимир Удовенко. Все они относятся к УПЦ.

Кроме того, под ограничения попали и священнослужители Русской православной церкви (РПЦ): митрополит Симферопольский и Крымский Ростислав Швец, епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии РПЦ Константин Чернышев, епископ Джанкойский и Раздольский Александр Овсянников, архиепископ Ровеньковский и Свердловский Александр Таранов, епископ Коктебельский Вячеслав Опанасенко.

2 декабря стало известно, что СНБО Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и еще нескольких священников УПЦ. Однако список попавших под рестрикции лиц на тот момент официально обнародован не был.