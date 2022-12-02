Депутат возмутился постом ВЦИОМ о запрете ЛГБТ-пропаганды

Депутат Хинштейн назвал странным пост ВЦИОМ о запрете ЛГБТ-пропаганды

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн высказался по поводу поста Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о запрете ЛГБТ-пропаганды в России. Об этом он написал в своем Telegram.

Хинштейн назвал пост «очень странным». «Я не знаю, что творится в голове и других частях тела функционеров ВЦИОМ, если они распространяют подобную чушь: видимо, тема ЛГБТ для них слишком близка, а потому особо болезненна. И вдвойне не понимаю, какое отношение эти истерики имеют к социологии», — отметил он.

По данным депутата, все опросы показывают, что инициативы правительства поддерживает абсолютное большинство россиян. Он также выразил надежду, что глава ВЦИОМ Валерий Федоров сумеет объяснить свою позицию.

Закон о запрете ЛГБТ-пропаганды в России был принят Советом Федерации 30 ноября, он вступит в силу после подписания президентом и публикации.