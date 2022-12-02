Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:15, 2 декабря 2022Россия

Депутат возмутился постом ВЦИОМ о запрете ЛГБТ-пропаганды

Депутат Хинштейн назвал странным пост ВЦИОМ о запрете ЛГБТ-пропаганды
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн высказался по поводу поста Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о запрете ЛГБТ-пропаганды в России. Об этом он написал в своем Telegram.

Хинштейн назвал пост «очень странным». «Я не знаю, что творится в голове и других частях тела функционеров ВЦИОМ, если они распространяют подобную чушь: видимо, тема ЛГБТ для них слишком близка, а потому особо болезненна. И вдвойне не понимаю, какое отношение эти истерики имеют к социологии», — отметил он.

По данным депутата, все опросы показывают, что инициативы правительства поддерживает абсолютное большинство россиян. Он также выразил надежду, что глава ВЦИОМ Валерий Федоров сумеет объяснить свою позицию.

Закон о запрете ЛГБТ-пропаганды в России был принят Советом Федерации 30 ноября, он вступит в силу после подписания президентом и публикации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Европа приняла решение о потолке цен на нефть из России
При обрушении рудника в Забайкалье погиб человек
Россиянин до смерти забил брата чайником
Сборная Швейцарии обыграла Сербию и вышла в плей-офф ЧМ-2022
В Киеве назвали имена попавших под санкции СНБО священнослужителей УПЦ
Госдеп заявил о готовности США к контактам с Россией по исполнению ДСНВ-3
Захарова сообщила о подготовке Киева к «захвату» Киево-Печерской Лавры
Джигурда изъявил желание войти в «гарем» Волочковой
В Белом доме прокомментировали заявления Байдена о контактах с Путиным
Пожар на Микояновском мясокомбинате потушили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.