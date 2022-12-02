Россия начала прорабатывать безвиз с рядом стран

Замглавы МИД: Россия начала работу по установлению безвизового режима с рядом государств

Россия начала работу по установлению безвизового режима с рядом стран. О вероятном введении безвиза с некоторыми государствами заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов, передает РИА Новости.

Высокопоставленный дипломат отметил, что в настоящее время есть множество стран, с которыми прорабатываются безвизовые соглашения. «Что касается безвизового режима, то у нас устанавливаются двусторонние соглашения, — пояснил он. — Таких соглашений много, эта работа продолжается».

При этом Иванов не стал называть, с какими конкретно странами Россия ведет консультации по этому вопросу. По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, они будут объявлены, как только с ними будут подписаны соглашения.

Ранее в ноябре президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подготовить предложения по введению безвизового режима с иностранцами без принципа взаимности. Отмечается, что речь идет о безвизе для иностранцев, которые хотят посетить Россию с туристическими, деловыми и образовательными целями, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях.