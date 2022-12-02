В московских музеях в декабре откроются новые выставки

В московских музеях и музеях-заповедниках в декабре откроются новые выставки

В Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына готовится к открытию выставка работ Константина Коровина, его друзей и учеников, в музее-заповеднике «Царицыно» скоро начнется фестиваль частных коллекций, а в Государственном музее — культурном центре «Интеграция» имени Н.А. Островского ближе к концу декабря зазвучат фокстроты. Подробности об этих и других выставках можно узнать на mos.ru.

«Русский стиль. Камин М.А. Врубеля “Микула Селянинович и Вольга”» в Государственном музее-заповеднике «Коломенское». В сенях перед столовой палатой дворца царя Алексея Михайловича можно будет посмотреть выставку, посвященную шедевру Михаила Врубеля. Это майоликовый камин «Микула Селянинович и Вольга», созданный в 1898 году и являющийся ярким примером дизайна эпохи модерна и русского стиля. Михаил Врубель (1856–1910) стал одним из первых художников-станковистов, серьезно занявшихся керамикой. Камин, посвященный былинным русским богатырям, состоит из 150 изразцов самой разной формы, изготовленных в легендарной Абрамцевской гончарной мастерской.

«Пересветов переулок 4к1» в галерее «Пересветов переулок». Выставка расскажет об истории и жизни дома, в котором находится галерея. Он относится к рабочему городку на Восточной улице. Он был построен в 1920-х, во время бурной индустриализации и застройки Даниловского района (тогда — Рогожско-Симоновского). Сегодня о событиях столетней давности помнят только стены дома: внутреннее устройство было практически полностью обновлено в середине 1980-х. Выставка, созданная с участием жильцов дома художницей Аллой Мировской и куратором Александрой Киселевой, представляет фотографии разных лет, архивные документы, семейные реликвии и воспоминания.

«Мода на чай. Живопись, графика и декоративно-прикладное искусство из музейных и частных собраний» в Музее В.А. Тропинина и московских художников его времени. Увидеть живопись и графику позапрошлого века, вдохновленную чайной темой, можно будет на новой выставке Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени. В экспозицию войдут графические и живописные произведения Карла Рабуса, Андрея Сапожникова, Павла Федотова, Лавра Плахова, Дмитрия Волохова, Павла Кузнецова из собрания музея. Их дополнят упаковки от чая и кондитерских изделий знаменитых фирм Боткиных, Перловых, Поповых, Абрикосовых, Эйнемов, Сиу.

В Доме русского зарубежья готовится к открытию большая выставка, посвященная великому Константину Коровину (1861–1939) — живописцу и театральному художнику, основателю русского импрессионизма. Куратор выставки искусствовед Любовь Агафонова уже много лет рассказывает гостям музея о художнике не только как о самодостаточном гении, но и как о человеке, который привлекал «на свою орбиту» нужных людей, задавал им «коровинский импульс» и открывал в них таланты.

Экспозиция познакомит с работами Коровина, а также произведениями его друзей, учеников и последователей. Среди авторов — Валентин Серов, Наталья Гончарова, Михаил Ларионов, Роберт Фальк, Михаил Нестеров, Сергей Виноградов, Сергей Герасимов, Петр Вильямс, Алексей Исупов, Федор Федоровский и другие. Художественные работы будут представлены рядом с архивными документами из фондов Дома русского зарубежья.

Фестиваль частных коллекций в Государственном музее-заповеднике «Царицыно». Фестиваль частных коллекций — это четыре самостоятельные выставки коллекционеров и художников, которые откроются одновременно. Он начинается со знакомства с собраниями двух легендарных советских мастеров-фарфористов — Бориса Калиты и Киры Рябининой. В основе коллекций — предметы, которые сами художники считали эталонными образцами и оставляли в своей мастерской

«В поисках народного искусства» в Государственном музее-заповеднике «Царицыно». Новая выставка в музее-заповеднике «Царицыно» посвящена народному искусству в СССР. Среди экспонатов — коллекция среднеазиатских тюбетеек и изделий из войлока, латгальская керамика, плетеные предметы из растительных материалов, созданные мастерами из Белорусской ССР. Отдельное место занимают произведения художников-наивов, работавших в народных техниках, и предметы одежды, вдохновленные народным костюмом, — ситцевые сарафаны с кокошниками, созданные «красным Диором» Вячеславом Зайцевым.

Также запланирована обширная параллельная программа: лекции, кинопоказы, дискуссионный клуб, творческие встречи. Раз в несколько месяцев экспозиция будет дополняться выставкой в выставке.

«Фокстрот vs СССР. От ненависти до любви один шаг с каблука» в Государственном музее — культурном центре «Интеграция» имени Н.А. Островского. Выставка расскажет об истории танца фокстрот в СССР и его влиянии на жизнь советского человека. В начале 1920-х фокстрот считался просто буржуазным танцем, а чуть позже, со свертыванием новой экономической политики, был объявлен ненужным и даже вредным. Однако к 1940-м фокстротные мелодии вернулись из опалы — теперь они официально звучали со сцен клубов Советского Союза. Даже среди любимых граммофонных пластинок Николая Островского, одного из первых комсомольцев, можно найти несколько популярных фокстротов. Они войдут в экспозицию наряду с другими артефактами и документами эпохи.

«Геометрия природы» в Государственном Дарвиновском музее. Дарвиновский музей предлагает поискать строгие геометрические закономерности в природе, в которой хаос царит только на первый взгляд. Что объединяет раковины брюхоногих моллюсков, усики растений и рога некоторых животных? Геометрическая форма спирали. Пятна, полоски и другие узоры на шкурах животных, перьях птиц, крыльях бабочек тоже подчиняются строгой геометрии. Механизм возникновения этих рисунков раскрыл ученый Алан Тьюринг, а сделанные позже компьютерные модели доказали справедливость его теории.

