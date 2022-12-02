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19:39, 2 декабря 2022Мир

Байден запретил забастовку железнодорожников

Джо Байден подписал законопроект о блокировке забастовки на железных дорогах США

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Президент США Джо Байден запретил забастовку железнодорожников, которая грозила разрушить американскую экономику. Об этом сообщает Reuters.

Американский лидер подписал законопроект, одобренный Сенатом США. Железнодорожная забастовка могла бы заморозить почти 30 процентов грузоперевозок в стране, ускорить инфляцию и стоить американской экономике до 2 миллиардов долларов в день.

«Мне было тяжело, но в тот момент это было правильным решением — сохранить рабочие места, защитить миллионы рабочих семей от ущерба и сбоев и сохранить стабильность цепочек поставок во время праздников», — заявил Байден.

Ранее конгрессмен Брайан Фитцпатрик предрек американской экономике крах из-за возможной забастовки работников железнодорожной отрасли США. Он подчеркнул, что власти намерены не допустить начала забастовки и принудительно вмешаться в переговоры профсоюзов с грузовыми перевозчиками в случае, если они не достигнут соглашения.

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Анжелика Бережная
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