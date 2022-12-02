Магазины еще одного российского бренда займут места H&M и Zara

«Ъ»: магазины российского бренда Gloria Jeans займут места H&M и Zara

Магазины еще одного российского бренда займут места ушедших из России ретелейлеров. Соответствующая информация появилась на сайте издания «Коммерсантъ».

По словам главы совета директоров Gloria Jeans Владимира Мельникова, в этом году открылись 70 магазинов марки. «Нам удалось вовремя начать диалог с владельцами торговых центров после заявлений иностранных fashion-брендов об уходе», — заявил он.

При этом Мельников отметил, что компания планирует занять торговые площади, которые ранее принадлежали H&M, Zara, Marks & Spencer и Adidas.

В ноябре стало известно, что H&M в России заменят магазины отечественных брендов. По словам руководителя направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежды Цветковой, торговые площадки шведского ретейлера займут Lime, «Снежная королева», а также входящие в группу компаний Melon Fashion Group (МФГ) Zarina, Befree, Sela, Love Republic.

18 июля шведский ретейлер H&M объявил о сворачивании бизнеса в России на фоне проблем с ведением работы и нестабильной политической ситуации. В свою очередь, испанская компания Inditex, в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки, приостановила продажи продукции российским покупателям 5 марта.