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14:17, 29 ноября 2022Ценности

H&M в России заменят магазины отечественных брендов

ТАСС: на месте H&M в России появятся магазины брендов Lime, Zarina и Love Republic
СюжетHM в России:

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

На месте H&M в России появятся магазины отечественных брендов. О такой замене сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

По ее словам, торговые площадки шведского ретейлера займут такие российские марки, как Lime, «Снежная королева», а также входящие в группу компаний Melon Fashion Group (МФГ) Zarina, Befree, Sela, Love Republic. При этом Цветкова отметила, что в торговом центре «Сургут Сити Молл» площадь магазина ушедшего из страны H&M поделена между брендами ФМГ и Befree. Также в ТЦ «Коллаж», расположенном в Пензе, торговое пространство, которое ранее занимал шведский бренд, отдали под флагманский магазин Befree и Kuchenland.

Эксперт пояснила, что открытие перечисленных магазинов состоится в марте 2023 года. «Срок открытия связан с состоянием помещения, а также конфигурацией — сдается ли все помещение целиком, либо его делят под нескольких арендаторов. Также фэшн-бренды предпочитают открываться с новой коллекцией, а не в период распродаж декабря-февраля», — заключила Цветкова.

18 июля H&M объявил о сворачивании бизнеса в России на фоне проблем с ведением работы и нестабильной политической ситуации.

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Мария Винар
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