Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:35, 3 декабря 2022Россия

Российский спецназ уничтожил ангары ВСУ с техникой в ЛНР

Разведчик российского спецназа заявил об уничтожении ангаров ВСУ с техникой в ЛНР

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Бойцы российского спецназа в субботу, 3 декабря, уничтожили в населенном пункте Берестовое в Луганской народной республике (ЛНР) ангары с техникой Вооруженных сил Украины. Об этом РИА Новости заявил разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское.

«Там произошло возгорание, детонация самоходной гаубичной установки и боеприпасов», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, огневые точки противника подавляются артиллерией. «То есть мы не даем им права просто так накидывать на нас мины», — пояснил разведчик.

Ранее российские военнослужащие уничтожили украинский спецотряд, который пытался атаковать позиции Вооруженных сил России в Запорожской области. Движение украинского специального отряда было обнаружено российскими разведчиками с помощью тепловизора.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ЕК допустила переходный период для введения потолка цен на нефть из России
Макрон призвал французов не паниковать из-за возможных отключений электричества
Раскрыт секрет московского дома с розовыми стеклами
Европейскую страну освободили от применения потолка цен на российскую нефть
Раскрыта причина задержания Фридмана в Лондоне
В Ирландии жестко ответили на призыв фон дер Ляйен поставлять оружие Украине
СБУ опубликовала список попавших под «церковные» санкции СНБО священнослужителей
Российский спецназ уничтожил ангары ВСУ с техникой в ЛНР
Москвичи вспомнили вкус и запах советского асфальтного гудрона
Дзюба высказался о профессионализме Черчесова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.