Российский спецназ уничтожил ангары ВСУ с техникой в ЛНР

Разведчик российского спецназа заявил об уничтожении ангаров ВСУ с техникой в ЛНР

Бойцы российского спецназа в субботу, 3 декабря, уничтожили в населенном пункте Берестовое в Луганской народной республике (ЛНР) ангары с техникой Вооруженных сил Украины. Об этом РИА Новости заявил разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское.

«Там произошло возгорание, детонация самоходной гаубичной установки и боеприпасов», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, огневые точки противника подавляются артиллерией. «То есть мы не даем им права просто так накидывать на нас мины», — пояснил разведчик.

Ранее российские военнослужащие уничтожили украинский спецотряд, который пытался атаковать позиции Вооруженных сил России в Запорожской области. Движение украинского специального отряда было обнаружено российскими разведчиками с помощью тепловизора.