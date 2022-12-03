Боевая работа российских танков на авдеевском направлении попала на видео

Военкор Линин снял на видео боевую работу российских танков на авдеевском направлении

Военный корреспондент Евгений Линин снял на видео боевую работу российских танков на авдеевском направлении в Донецкой народной республике. Кадры опубликовало издание Ura.ru в своем Telegram-канале.

Линин снял действия танкового экипажа Первой Славянской бригады с воздуха и из самой боевой машины. На кадрах военнослужащие ведут боевую машину по проселочным дорогам, подъезжая ближе к позициям противника. После обнаружения укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) экипаж заряжает танк и метким выстрелом попадает по блиндажу украинской армии.

Как сообщил сам военкор в подписи к видео, успешные действия российских военных на этом направлении помогут открыть дорогу к ряду ключевых населенных пунктов и закрепят преимущество на всю зиму.

Ранее военные корреспонденты опубликовали видео последствий ожесточенных боев ВС России и ВСУ за Артемовск (украинское название — Бахмут).