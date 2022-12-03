Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:07, 3 декабря 2022Россия

Боевая работа российских танков на авдеевском направлении попала на видео

Военкор Линин снял на видео боевую работу российских танков на авдеевском направлении

Военный корреспондент Евгений Линин снял на видео боевую работу российских танков на авдеевском направлении в Донецкой народной республике. Кадры опубликовало издание Ura.ru в своем Telegram-канале.

Линин снял действия танкового экипажа Первой Славянской бригады с воздуха и из самой боевой машины. На кадрах военнослужащие ведут боевую машину по проселочным дорогам, подъезжая ближе к позициям противника. После обнаружения укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) экипаж заряжает танк и метким выстрелом попадает по блиндажу украинской армии.

Как сообщил сам военкор в подписи к видео, успешные действия российских военных на этом направлении помогут открыть дорогу к ряду ключевых населенных пунктов и закрепят преимущество на всю зиму.

Ранее военные корреспонденты опубликовали видео последствий ожесточенных боев ВС России и ВСУ за Артемовск (украинское название — Бахмут).

Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Разведка оценила потери российских войск в ходе спецоперации
Бизнес призвали работать в ночную смену в Николаевской области
Боевая работа российских танков на авдеевском направлении попала на видео
В США заявили о перехвате в Оманском заливе судна с боеприпасами
В Дагестане обнаружили сотни мертвых тюленей
Аршавин оценил поведение участников массовой драки между «Зенитом» и «Спартаком»
Раскрыта судьба «мишленовских» ресторанов в Москве
В Запорожье сообщили об ударах по местам формирования националистической группы
Военкор показал последствия попадания снаряда по объекту ВСУ в Краматорске
Макрон призвал разработать гарантии безопасности для России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.