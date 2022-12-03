Появилось видео последствий ожесточенных боев за Артемовск в ЛНР

Военкоры опубликовали видео последствий ожесточенных боев ВС России и ВСУ за Артемовск

Военные корреспонденты опубликовали видео последствий ожесточенных боев ВС России и Вооруженных сил Украины (ВСУ) за Артемовск (украинское название — Бахмут). Кадры появились в Telegram-канале «Русской Весны».

Авторы отмечают, что видео было снято дроном ВСУ, но не уточняют, как именно получили доступ к кадрам.

На записи видно, что окрестности города практически полностью уничтожены из-за артиллерийских обстрелов. Земля вокруг населенного пункта испещрена воронками от взрывов. На кадрах не видно ни одного целого здания.

Ранее сообщалось, что российские войска могут в скором времени взять в окружение Артемовск. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, войска успешно развивают наступление в окрестностях города. При этом он отметил, что «по Артемовску ситуация остается сложной».