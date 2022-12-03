Рост стоимости жизни вынудил британцев перейти на корма для животных

The Independent: британцам приходится есть корм для животных и разогревать еду на свечах

Рост стоимости жизни вынудил жителей Великобритании начать питаться кормами для домашних животных, а также разогревать еду на свечах. Об этом пишет издание The Independent.

Отмечается, что подобные меры вызваны необходимостью выбирать между отоплением и едой на фоне роста счетов. Руководитель продовольственной программы из Кардиффа Марк Стид отметил, что такие истории приводят в шок. «Мы знаем об этом из надежных источников. Люди рассказывали нам об этом в слезах — такого быть не должно», — заявил он. Стид, посвятивший общественной деятельности двадцать лет, добавил, что Кардифф является процветающим городом, но и его жители вынуждены ограничивать себя..

Рост цен в Соединенном Королевстве оказался рекордным за последние сорок лет, однако зарплаты остались прежними, говорится в публикации. По предварительным прогнозам, в ближайшие два года средняя покупательская способность британцев снизится на 6,2 процента. Так, все большему количеству госслужащих Великобритании приходится прибегать к продовольственным программам. «Кроме того, среди работников образования, Национальной службы здравоохранения и железнодорожной отрасли участились забастовки с требованиями повысить зарплату», — говорится в материале.

Ранее сообщалось о резком сокращении потребления электричества в Британии. Отмечалось, что в ноябре спрос на электроэнергию был по меньше мере на 10 процентов ниже, чем в октябре.