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00:04, 3 декабря 2022Силовые структуры

Россиянин до смерти забил брата чайником

40-летний россиянин до смерти забил своего брата чайником в республике Коми

Фото: Unsplash

40-летний россиянин до смерти забил своего брата чайником. Об этом сообщила прокуратура Республики Коми.

Инцидент произошел в августе в поселке Жешарт Усть-Вымского района. Мужчины распивали спиртное, и в какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. Один из братьев схватил металлический чайник и нанес собутыльнику несколько ударов, после чего продолжил пить, а позднее отправился ночевать к родителям. Спустя сутки он решил наведать брата и обнаружил его мертвым в луже крови.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». 40-летний мужчина полностью признал вину и раскаялся.

Прокурор Усть-Вымского района республики утвердил обвинительное заключение. Дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что россиянин во время пьяный ссоры с женой избил супругу тушкой гуся и самодельной деревянной мухобойкой. Женщина легла спать, однако вскоре ей стало плохо и она скончалась. Судебно-медицинская экспертиза показала, что она умерла от полученных травм.

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Марина Совина
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