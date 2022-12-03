В Кремле ответили на вопрос о дате разговора Путина и Макрона

Представитель Кремля Песков заявил, что точной даты разговора Путина и Макрона пока нет

Точной даты, когда может состояться телефонный разговор президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона, пока нет. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Пока точной даты нет», — заявил официальный представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в субботу Макрон в очередной раз заявил, что планирует в ближайшее время поговорить с Путиным. В частности, французский лидер намеревался обсудить с президентом России ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

До этого, 1 декабря, Макрон также отмечал, что намерен продолжать диалог с Путиным для урегулирования кризиса на Украине.