Спикер Минобороны Конашенков заявил об уничтожении 60 солдат ВСУ на донецком направлении

На донецком направлении российские войска в результате успешных боевых действий уничтожили более 60 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил журналистам официальный спикер российского Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, успехи российских солдат обеспечили провал действий ВСУ. Так не смогли восстановить выгодное для себя положение на линии соприкосновения.

«На Донецком направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки восстановить положение своих войск в районах населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка и Марьинка Донецкой народной республики. В результате нанесенного огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих», — сообщил представитель оборонного ведомства.

Также Конашенков добавил, что российские военные уничтожили и несколько единиц военной техники противника: два танка и пять боевых бронированных машин.

Ранее сообщалось, что российские войска могут в скором времени взять в окружение Артемовск. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, войска успешно развивают наступление в окрестностях города.