Зеленский назвал наиболее горячие и болезненные участки фронта для ВСУ

Зеленский назвал Артемовск и Соледар наиболее горячими и болезненными участками для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале назвал наиболее горячими и болезненными участками фронта для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данный момент Артемовск и Соледар.

«На Донетчине — Бахмут, Соледар — сейчас по-прежнему наиболее горячо, наиболее болезненно», — заявил он.

Ранее сообщалось, что российские войска могут в скором времени взять в окружение Артемовск. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, войска успешно развивают наступление в окрестностях города. При этом он отметил, что «по Артемовску ситуация остается сложной».