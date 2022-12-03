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22:01, 3 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский назвал наиболее горячие и болезненные участки фронта для ВСУ

Зеленский назвал Артемовск и Соледар наиболее горячими и болезненными участками для ВСУ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале назвал наиболее горячими и болезненными участками фронта для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данный момент Артемовск и Соледар.

«На Донетчине — Бахмут, Соледар — сейчас по-прежнему наиболее горячо, наиболее болезненно», — заявил он.

Ранее сообщалось, что российские войска могут в скором времени взять в окружение Артемовск. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, войска успешно развивают наступление в окрестностях города. При этом он отметил, что «по Артемовску ситуация остается сложной».

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Марина Совина
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