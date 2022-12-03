Штурмовая авиация России остановила контратаку ВСУ на южно-донецком направлении

Штурмовая авиация ВСК России остановила контратаку ВСУ на южно-донецком направлении

Штурмовая авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России при поддержке артиллерии остановила контратаку, предпринятую Вооруженными силами Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщили журналистам в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, украинские военные пытались предпринять контратаку близ населенных пунктов Шевченко, Сладкое и Новомайорское Донецкой народной республики (ДНР). Однако российские военнослужащие смогли остановить подразделения ВСУ и отбросить их на исходные позиции.

В результате российских ударов ВСУ потеряли более 40 бойцов убитыми и ранеными. Уничтожены две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

Ранее в декабре российские войска предотвратили другую контратаку ВСУ на южно-донецком направлении. Сообщалось, что украинские военные пытались атаковать из района населенного пункта Угледар в направлении села Никольское ДНР.