Российские войска предотвратили контратаку ВСУ в ДНР

Минобороны России заявило об уничтожении 50 бойцов ВСУ при попытке контратаки в ДНР

Российские войска на южно-донецком направлении предотвратили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) из района населенного пункта Угледар в направлении села Никольское Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что в результате было уничтожено до 50 украинских бойцов. Кроме того, на южно-донецком направлении удалось подбить один танк, три бронетранспортера и два пикапа противника.

Также российские военные сорвали попытки ВСУ атаковать на купянском направлении. Там было уничтожено более 50 украинских бойцов, разъяснили в Минобороны.

1 декабря российское военное ведомство отчиталось о срыве контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка ДНР. Тогда потери украинских войск составили до 30 военнослужащих. Также противник лишился четырех боевых машин пехоты и трех пикапов.