Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:36, 2 декабря 2022Россия

Российские войска предотвратили контратаку ВСУ в ДНР

Минобороны России заявило об уничтожении 50 бойцов ВСУ при попытке контратаки в ДНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска на южно-донецком направлении предотвратили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) из района населенного пункта Угледар в направлении села Никольское Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что в результате было уничтожено до 50 украинских бойцов. Кроме того, на южно-донецком направлении удалось подбить один танк, три бронетранспортера и два пикапа противника.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Бежать никуда не собираемся» Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
«Бежать никуда не собираемся»Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
10 ноября 2022

Также российские военные сорвали попытки ВСУ атаковать на купянском направлении. Там было уничтожено более 50 украинских бойцов, разъяснили в Минобороны.

1 декабря российское военное ведомство отчиталось о срыве контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка ДНР. Тогда потери украинских войск составили до 30 военнослужащих. Также противник лишился четырех боевых машин пехоты и трех пикапов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о готовящихся в ЕС переговорах о снижении потолка цен на газ
В московской квартире обнаружили тело мужчины в ванне с пакетом на голове
Россиянин полгода прожил с гнилой деревяшкой в носу
Россия обвинила США в подготовке химических провокаций на Украине
Российский лыжник высказался о зависти к футболистам
Минобороны заявило о перехвате 13 снарядов РСЗО «Ураган» и «Ольха» ВСУ
Минобороны рассказало подробности о взятии под контроль Курдюмовки в ДНР
Минобороны сообщило о срыве атаки ВСУ на купянском направлении
«Одноклассники» запустят уникальную акцию
Минобороны отчиталось об уничтожении двух украинских самолетов в ДНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.