В Минобороны заявили об уничтожении 60 бойцов ВСУ на купянском направлении

В Минобороны заявили об уничтожении 60 бойцов ВСУ на купянском направлении в ЛНР

Российские военные уничтожили до 60 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщило журналистам Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, украинские военные предприняли попытку атаковать населенный пункт Куземовка Луганской народной республики (ЛНР). Военнослужащие ВС РФ нанесли по позициям противника удары из артиллерийских орудий и тяжелых огнеметных систем. Также в отражении атаки была задействована армейская авиация.

В результате были также уничтожены два танка ВСУ, три бронетранспортера, четыре пикапа и боевая машина пехоты.

Ранее в декабре офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ перебрасывает элитные бригады на два направления — краснолиманское и купянское из-за опасений прорыва своей линии обороны.