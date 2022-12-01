В ЛНР сообщили о переброске элитных резервов ВСУ на два направления

Марочко: ВСУ перебрасывают элитные резервы на краснолиманское и купянское направления

Офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил ТАСС о том, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает элитные бригады на два направления — краснолиманское и купянское из-за опасений прорыва своей линии обороны.

Как отметил Марочко, зафиксирована дополнительная переброска личного состава аэромобильных 80-й, 81-й бригад, а также 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Он пояснил, что такое решение связано с угрозой для украинской стороны прорыва ее линии обороны, а также провальными попытками штурма российских позиций.

Ранее артиллерия Росгвардии сорвала очередную попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра и Каховского водохранилища. Российские военнослужащие поразили десять пунктов временной дислокации подразделений украинских военных.