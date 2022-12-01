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07:35, 1 декабря 2022Россия

В ЛНР сообщили о переброске элитных резервов ВСУ на два направления

Марочко: ВСУ перебрасывают элитные резервы на краснолиманское и купянское направления

Фото: Leah Millis / Reuters

Офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил ТАСС о том, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает элитные бригады на два направления — краснолиманское и купянское из-за опасений прорыва своей линии обороны.

Как отметил Марочко, зафиксирована дополнительная переброска личного состава аэромобильных 80-й, 81-й бригад, а также 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Он пояснил, что такое решение связано с угрозой для украинской стороны прорыва ее линии обороны, а также провальными попытками штурма российских позиций.

Ранее артиллерия Росгвардии сорвала очередную попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра и Каховского водохранилища. Российские военнослужащие поразили десять пунктов временной дислокации подразделений украинских военных.

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Марина Совина
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