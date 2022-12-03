Россия сообщила о готовности заместить украинское зерно

Спецпосол МИД Озеров заявил о готовности России поставлять зерно вместо Украины

Россия имеет возможность заместить украинское зерно и осуществлять его поставки в том числе беднейшим странам мира. Об этом зсообщил посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел Олег Озеров в интервью журналу Newsweek.

По словам Озерова, в России был рекордный урожай зерна, что позволит отправлять его наиболее нуждающимся странам. Спецпосол также отметил, что Москва готова продолжить выполнять обязательства по поставке удобрений и энергоносителей.

Дипломат отметил, что, несмотря на противодействие европейских регуляторов, Россия готова ответственно исполнять обязательства по международным контрактам в части экспорта товаров АПК, удобрений, энергоносителей. Он указал, что РФ готова обеспечить бесплатные поставки зерна (500 тысяч тонн) странам, наиболее остро в этом нуждающимся, «а также полностью заменить украинское зерно, на долю которого приходится всего два процента мирового производства, по доступной цене для всех заинтересованных стран».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем нюансы зерновой сделки.