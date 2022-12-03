Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:27, 3 декабря 2022Мир

Россия сообщила о готовности заместить украинское зерно

Спецпосол МИД Озеров заявил о готовности России поставлять зерно вместо Украины

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россия имеет возможность заместить украинское зерно и осуществлять его поставки в том числе беднейшим странам мира. Об этом зсообщил посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел Олег Озеров в интервью журналу Newsweek.

По словам Озерова, в России был рекордный урожай зерна, что позволит отправлять его наиболее нуждающимся странам. Спецпосол также отметил, что Москва готова продолжить выполнять обязательства по поставке удобрений и энергоносителей.

Дипломат отметил, что, несмотря на противодействие европейских регуляторов, Россия готова ответственно исполнять обязательства по международным контрактам в части экспорта товаров АПК, удобрений, энергоносителей. Он указал, что РФ готова обеспечить бесплатные поставки зерна (500 тысяч тонн) странам, наиболее остро в этом нуждающимся, «а также полностью заменить украинское зерно, на долю которого приходится всего два процента мирового производства, по доступной цене для всех заинтересованных стран».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем нюансы зерновой сделки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Стало известно о прибывшем на Украину польском спецназе
В Греции сошел с рельсов поезд с военной техникой НАТО
В России выявили 6669 новых заболевших COVID-19
Раскрыт способ найти баланс между работой и личной жизнью
Сербы пожаловались на провокацию капитана сборной Швейцарии в матче ЧМ-2022
Минкульт Украины оценил возможность передачи Киево-Печерской лавры ПЦУ
Бывшую вице-мэра Владивостока Соколову заключили под стражу
Российский «Град» передадут ВМФ до конца года
Власти Москвы рассказали о проектах по поддержке людей с инвалидностью
Россия сообщила о готовности заместить украинское зерно
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.