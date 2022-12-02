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14:41, 2 декабря 2022Мир

Путин и Шольц обсудили нюансы зерновой сделки

Президент России Путин обсудил с канцлером ФРГ Шольцем нюансы зерновой сделки

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем нюансы зерновой сделки. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

«Затронуты вопросы реализации стамбульских пакетных договоренностей от 22 июля о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании экспорта продовольствия и удобрений из России», — сказано в сообщении.

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Главы государств подчеркнули важность добросовестного выполнения пунктов зерновой сделки, что также подразумевает беспрепятственное осуществление поставок российских удобрений.

Ранее канцлер Германии рассказал о долгом отсутствии контактов с президентом России Владимиром Путиным. Он уточнил, что их общение прервалось в сентябре 2022 года.

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Глеб Бажуткин
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