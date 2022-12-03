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12:35, 3 декабря 2022Интернет и СМИ

Ивлеева рассказала о желании уйти в монастырь

Телеведущая Ивлеева заявила, что в прошлом из-за проблем в семье хотела уйти в монастырь
Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева призналась, что в прошлом из-за проблем в семье хотела уйти в монастырь. Об этом знаменитость рассказала в интервью порталу «Кинопоиск».

По словам Ивлеевой, желание уйти в монастырь возникло, когда внутри ее семьи была «драма» и у нее был очень сложный период. При этом, как указала телеведущая, тогда она была ребенком и не могла брать ответственность за свою жизнь. «Было ощущение полного тупика. Думала, уйду в монастырь, пусть меня заберут, воспитают, что угодно со мной сделают, просто чтобы убежать от мира, от ответственности, от своих переживаний, горестей и печалей», — заявила звезда.

Собеседница портала также рассказала об отношении к религии. Она сообщила, что верит в бога «по-своему». «Если мне крышка и я не могу посетить храм, то просто открываю окно и говорю, советуюсь, плачу, освобождаю все то, что в душе накопилось», — пояснила Ивлеева. Помимо того, по словам знаменитости, в прошлом она нередко ходила в церковь.

Анастасия Ивлеева исполнила одну из главных ролей в сериале «Монастырь», который вышел в ноябре. После этого она рассказала, что планирует продолжить карьеру в кино. Вместе с тем телеведущая призналась, что участие в создании сериала далось ей тяжелее, чем съемки контента в интернете.

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Маргарита Щигарева
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