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11:29, 3 декабря 2022Мир

В Евросовете сравнили влияние украинского конфликта на США и ЕС

Глава Евросовета Мишель: украинский кризис сильнее отражается на ЕС, чем на США
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Шарль Мишель

Шарль Мишель. Фото: Yves Herman / Reuters

Украинский кризис сильнее отражается на Европейском союзе (ЕС), нежели на США. Влияние конфликта сравнил глава Европейского совета Шарль Мишель в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Влияние конфликта на США не такое, как на Европу. США являются экспортером энергоресурсов. ЕС страдает от высоких счетов, мы рискуем столкнуться с экономической рецессией», — объяснил Мишель. По его словам, европейские предприятия платят больше за энергию и сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны США.

Помимо этого, в интервью газете Мишель заявил, что в будущем может позвонить президенту России Владимиру Путину. При этом он указал, что сейчас вопрос не стоит на повестке дня.

Ранее Мишель заявил, что Европейский союз признал безвыходное положение и вступил в гонку вооружений из-за специальной военной операции на Украине. По его словам, объединению придется восстанавливать запасы вооружения из-за поставок Киеву, именно поэтому европейское агентство по обороне работает над созданием общего рынка боеприпасов.

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Алина Гончарова
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