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12:24, 24 октября 2022Мир

ЕС признал безвыходное положение и вступил в гонку вооружений

Глава Евросовета Мишель признал, что ЕС пришлось вступить в гонку вооружений из-за СВО

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) признал безвыходное положение и вступил в гонку вооружений из-за специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью французской радиостанции France Inter.

«Боюсь, что у нас нет выбора в связи со [спецоперацией]... Мы как европейцы должны взять на себя ответственность за безопасность наших граждан, будущих поколений. Это не удовольствие, но мы не живем в идеальном мире», — заявил он в ответ на вопрос, не опасается ли новой гонки вооружений после заявлений Германии, Польши и Литвы об увеличении оборонного бюджета и покупок оружия у стран, не состоящих в ЕС.

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Виктория Кондратьева
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