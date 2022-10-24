Глава Евросовета Мишель признал, что ЕС пришлось вступить в гонку вооружений из-за СВО

Европейский союз (ЕС) признал безвыходное положение и вступил в гонку вооружений из-за специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью французской радиостанции France Inter.

«Боюсь, что у нас нет выбора в связи со [спецоперацией]... Мы как европейцы должны взять на себя ответственность за безопасность наших граждан, будущих поколений. Это не удовольствие, но мы не живем в идеальном мире», — заявил он в ответ на вопрос, не опасается ли новой гонки вооружений после заявлений Германии, Польши и Литвы об увеличении оборонного бюджета и покупок оружия у стран, не состоящих в ЕС.