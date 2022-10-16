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03:17, 16 октября 2022Мир

Запад начал готовиться к панике в случае ядерного удара

The Times и Guardian узнали о планах подготовки Запада к панике в случае ядерного удара

Фото: Alexander Pohl / Globallookpress.com

Западные чиновники разрабатывают планы борьбы с паникой в случае ядерного удара России. Что в них входит, удалось выяснить журналистам изданий The Times и The Guardian.

Со ссылкой на высокопоставленного чиновника одной из стран, пожелавшего остаться анонимным, Guardian рассказывает, что будет оказываться экстренная поддержка и информирование населения. На вопрос журналистов о том, будут ли приняты какие-то действия для борьбы со скупкой продуктов или массового отъезда людей из городов, собеседник издания ответил: «Как и следовало ожидать, правительства ведут разумное планирование ряда возможных сценариев».

Как пишет Times, власти также рассматривают выпуск брошюр с руководством к действию в случае ядерного удара.

Подобные кампании по информированию жителей западные страны проводили и ранее. Например, в США во времена холодной войны они назывались «Пригнись и накройся» и «Защитить и выжить».

13 октября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в случае ядерной атаки России по территории Украины ЕС обязательно ответит на это с использованием неядерных вооружений.

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Екатерина Подвигина
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