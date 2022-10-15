На Западе решили бороться с паникой населения на случай ядерного удара России

Times: на Западе подготовят меры борьбы с паникой населения на случай ядерного удара РФ

На Западе решили подготовить меры борьбы с паникой населения на случай возможного ядерного удара России по Украине. Об этом пишет в субботу, 15 октября, британская газета The Times.

В своем материале издание ссылается на высокопоставленного чиновника одного из западных государств. Он на условиях анонимности подтвердил, что разрабатываются меры борьбы с панической скупкой продовольствия и предметов первой необходимости в магазинах и аптеках.

По его данным, также готовятся к выпуску брошюры с инструкциями о том, что следует делать в случае ядерной атаки.

Чиновник допустил, что правительство предусмотрительно составляет планы, рассчитанные на разные сценарии развития событий, и разработка мер борьбы с паникой населения — один из них.

Собеседник Times подчеркнул, что в его стране текущую ситуацию не считают ядерным кризисом.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин никогда не ставил цель использовать ядерное оружие на Украине.

13 октября глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель сообщил, что в случае ядерной атаки России по территории Украины ЕС обязательно ответит на это с использованием неядерных вооружений.