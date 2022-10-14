Лукашенко оценил вероятность использования Россией ядерного оружия

Лукашенко заявил, что Путин никогда не ставил цель использовать ядерное оружие на Украине

Российское правительство во главе с президентом Владимиром Путиным никогда не ставили перед собой цель использовать ядерное оружие на Украине, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Его слова приводит БЕЛТА.

Журналисты телекомпании NBC задали Лукашенко вопрос о вероятности применения Россией ядерного оружия в ходе украинского конфликта, на что глава государства ответил, что самое главное — своего собеседника или противника «не загонять в угол». Белорусский политик подчеркнул, что Москва не раз просила «не переходить "красные линии"».

«Что касается ядерного оружия, любое оружие для чего-то ж создается. Есть оружие — ясно, что оно создается для применения. Россия четко обозначила свою позицию: не дай бог будет нападение на территорию Российской Федерации, в этом случае Россия может при необходимости использовать все виды оружия», — добавил он.

Лукашенко отметил, что Россия никогда не ставила перед собой цель применить ядерное оружие, так как в этом нет необходимости.

13 октября глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что в случае ядерной атаки России по территории Украины ЕС обязательно ответит на это с использованием неядерных вооружений.

В свою очередь зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал заявления главы евродипломатии паранойей.