Медведев назвал слова Борреля о российском ядерном ударе паранойей

Дмитрий Медведев: слова Борреля о возможном российском ядерном ударе являются паранойей

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал паранойей слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о российском ядерном ударе. Об этом он написал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Оставим на его совести паранойю про российский ядерный удар. Болеет. Проследим логическую цепочку последствий: сначала якобы ядерный удар по Украине → сильный неядерный удар НАТО/Европы по нашей стране → встречный ядерный ответ России по странам НАТО. Замкнутый круг. Исход – ядерная зима на планете Дмитрий Медведев Зампред Совета безопасности России

По мнению политика, западным странам безразлична Украина. «Они не хотят впрягаться за них по полной. А уж тем более погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги уж точно не собираются», — написал он.

Политик также назвал Борреля «большим стратегом и крупным военачальником в несуществующей европейской армии».

Есть обиженная ливерная колбаса. Это герр [канцлер Германии Олаф]. А есть увядшая брюссельская капуста. Это сеньор Боррель Дмитрий Медведев Зампред Совета безопасности России

Последствия применения ядерного оружия

Боррель заявил, что в случае ядерной атаки России по территории Украины Европейский союз обязательно ответит на это с использованием неядерных вооружений.

Глава евродипломатии признал, что Евросоюз отказался от идеи вступаться за Украину в возможном ядерном конфликте с Россией, и отметил, что Европа гарантирует мощный неядерный ответ в случае подобной атаки, который «приведет к уничтожению российской армии».

Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика Жозеп Боррель Глава дипломатии ЕС

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Москву о последствиях применения ядерного оружия. При этом он заявил, что Североатлантический альянс никогда не сообщит России, как именно отреагирует на применение ядерного оружия Москвой.

Пока что мы не наблюдали повышения степени готовности [российских ядерных сил] или изменений в российской ядерной политике. Однако мы будем сохранять бдительность и, конечно же, никогда не предоставим им привилегию точно знать, как мы ответим на применение ядерного оружия на Украине, рассказав им об этом, однако последствия будут самыми серьезными. Россия знает об этом Йенс Столтенберг Генеральный секретарь НАТО

При этом координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби заявил, что ведомство не получало новых данных об угрозе применения Россией ядерного оружия в ходе конфликта на Украине.

По его словам, и Соединенные Штаты, и его союзники, ведут «самый тщательный мониторинг» ситуации.

Ответ России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал перестать искусственно раздувать тему ядерной угрозы.

Обращаюсь через вас с таким призывом ко всем тем, кто этой ситуацией и темой интересуется и пытается ее освещать в публичном пространстве. Не надо ее искусственно разогревать Сергей Лавров Министр иностранных дел России

Глава ведомства также призвал аналитиков и политологов ответственно подходить к своим заявлениям и перестать накалять обстановку.

При этом Лавров добавил, что, согласно ядерной доктрине, Москва допускает исключительно ответные меры использования ядерного оружия, призванные не допустить уничтожение России.

Замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Москва не угрожает никому применением оружия массового поражения, на Западе вводят в оборот ядерную риторику, пытаясь обвинить Россию.

По его словам, на фоне конфликта на Украине событий США и их союзники активно вводят в оборот ядерную риторику, пытаясь представить дело так, будто Россия готовится нанести удары с использованием оружия массового поражения.

В очередной раз приходится пояснять, что Россия никому применением ядерного оружия не угрожает Сергей Рябков Замглавы МИД России

Дипломат отметил, что условия применения ядерного оружия четко определены в утвержденном указом президента России Владимира Путина документе об основах государственной политики страны в области ядерного сдерживания.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва не желает участвовать в ядерной риторике, которая используется и эскалируется странами Запада. По его словам, в первую очередь эта риторика подогревается США.