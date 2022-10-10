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В Кремле высказались об участии России в «ядерной риторике»

Дмитрий Песков заявил, что Россия не желает участвовать в «ядерной риторике»

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Россия не желает участвовать в ядерной риторике, которая используется и эскалируется странами Запада. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, в первую очередь эта риторика подогревается США.

«Что касается ядерной риторики, которая в последние недели, наверное, на самых различных уровнях подогревается на Западе, в первую очередь в Соединенных Штатах Америки, то мы не хотим принимать в ней участие», — заявил Песков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Запад раскручивает в общественном обсуждении вопрос применения ядерного оружия, при этом пытаясь исказить действительное положение вещей и обвинить Россию в ядерной угрозе.

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Валерий Розенберг
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