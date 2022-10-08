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Лавров обвинил Запад в раскручивании ядерной риторики

Глава МИД РФ Лавров: Запад раскручивает вопрос применения ЯО в общественном обсуждении

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Запад раскручивает в общественном обсуждении вопрос применения ядерного оружия (ЯО), при этом пытаясь исказить действительное положение вещей и обвинить Россию в ядерной угрозе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Аргументы и Факты».

«В контексте кризиса вокруг Украины именно американцы и их союзники активно пытаются ввести в публичный оборот ядерную риторику», — сказал Лавров.

Он также напомнил, как президент Украины Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции назвал ошибкой отказ Киева от ядерного оружия. Далее, по словам министра, к ядерной риторике прибегли и западные политики.

«Вспомните, например, как легко в ходе предвыборной кампании нынешняя премьер-министр Великобритании пообещала, если понадобится, нажать на "красную кнопку"», — высказался Лавров. Глава российского МИД продолжил: «Но западники все передергивают, пытаются представить дело так, будто ядерные угрозы озвучивает Россия и что она может применить ядерные вооружения на Украине».

Ранее Зеленский заявил, что не имел в виду применение ядерного оружия по России, когда говорил о превентивных ударах. Политик отметил, что речь шла о новых санкциях западных стран, которые должны предотвратить ядерную войну.

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Василий Мека
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