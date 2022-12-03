Забытая опекуном россиянка несколько дней провела без еды в запертой квартире

В Петербурге 87-летняя женщина несколько дней провела без еды в запертой квартире

В Санкт-Петербурге забытая опекуном 87-летняя женщина оказалась на несколько дней заперта в своей квартире на Гороховой улице без еды и помощи. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, женщина сообщила, что ее опекун приходит очень редко, почти не кормит ее и не ухаживает. На ее теле обнаружили пролежни и синяки. Также она была очень худая, ее кожа была грязной. Пенсионерка переживала, что опекун заберет у нее 10 тысяч рублей, хранившихся дома.

Соседи женщины обратились в экстренные службы, сотрудникам МЧС пришлось вскрыть дверь, чтобы попасть в квартиру. С собой у них было печенье. Как уточняет РЕН ТВ, пенсионерка призналась, что ела его только по праздникам, и поинтересовалась, какой праздник сегодня.

В настоящее время женщина находится в лечебном учреждении, ее состояние оценивают как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 64-летняя сиделка сиделка избила тапками и ногами 95-летнюю пенсионерку, так как не смогла с ней сработаться. В ходе следствия выяснилось, что у нее есть психическое расстройство и она не осознавала общественную опасность своих действий. Суд постановил отправить ее на принудительное лечение.

