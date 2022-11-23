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12:01, 23 ноября 2022Россия

Российская сиделка избила ногами 95-летнюю пенсионерку

В Свердловской области сиделка избила ногами 95-летнюю пенсионерку

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области

Сиделка из города Полевской избила ногами 95-летнюю пенсионерку после того, как не смогла с ней сработаться. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) Свердловской области.

Конфликт произошел в августе 2021 года. 64-летняя сотрудница частной патронажной службы ухаживала за подопечной у нее дома. Отношения у женщин не сложились, и сиделка начала проявлять агрессию. В один из дней россиянка неоднократно ударила пенсионерку тапкой, оттаскала за волосы и избила ногами, когда пожилая женщина лежала на полу.

О случившемся сообщила коллега сиделки, которая заметила на теле потерпевшей следы побоев. Пострадавшую госпитализировали.

Сотрудники СК провели проверку и допросили свидетелей, в отношении сиделки возбудили уголовное дело и направили ее на судебно-психиатрическую экспертизу, в результате которой выяснилось, что женщина не осознавала общественную опасность своих действий и страдает психическим расстройством. Согласно постановлению суда, она отправится на принудительное лечение.

Ранее в Санкт-Петербурге осудили сиделку, избившую 99-летнюю блокадницу. Женщина была признана виновной по статье о покушении на убийство и приговорена к 6,5 года лишения свободы.

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Варвара Родикова
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