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16:45, 16 ноября 2022Силовые структуры

Россиянку приговорили к сроку за избиение 99-летней блокадницы и ветерана ВОВ

В Петербурге на 6,5 года осудили сиделку, пытавшуюся до смерти забить 99-летнюю блокадницу

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Санкт-Петербурге суд приговорил к 6,5 года лишения свободы Любовь Анисимову, пытавшуюся забить до смерти 99-летнюю жительницу блокадного Ленинграда и ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Женщина признана виновной по статье о покушении на убийство. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд обязал россиянку выплатить 300 тысяч рублей потерпевшей в качестве возмещения морального вреда.

По данным ведомства, осужденная работала сиделкой у пенсионерки в доме на проспекте Народного Ополчения. 22 февраля 2021 года она избила ветерана, нанеся удары по голове и жизненно важным органам. Соседи заметили происходящее и вызвали скорую. Пожилую женщину удалось спасти.

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Екатерина Власова
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