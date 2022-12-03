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17:04, 3 декабря 2022Мир

В США заявили о перехвате в Оманском заливе судна с боеприпасами

Военно-морские силы США перехватили в Оманском заливе судно с боеприпасами и топливом

Фото: Shutterstock

Центральное командование военно-морских сил США сообщило о перехвате в Оманском заливе судна, на борту которого были обнаружены боеприпасы и ракетное топливо. Информация об этом приводится на сайте Службы распространения визуальной информации министерства обороны США.

«1 декабря военно-морские силы США на Ближнем Востоке перехватили рыболовецкий траулер, провозивший более 50 тонн боеприпасов, взрывателей и ракетного топлива в Оманском заливе по пути из Ирана в Йемен», — говорится в публикации.

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Маргарита Щигарева
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