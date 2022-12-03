В США заявили о перехвате в Оманском заливе судна с боеприпасами

Военно-морские силы США перехватили в Оманском заливе судно с боеприпасами и топливом

Центральное командование военно-морских сил США сообщило о перехвате в Оманском заливе судна, на борту которого были обнаружены боеприпасы и ракетное топливо. Информация об этом приводится на сайте Службы распространения визуальной информации министерства обороны США.

«1 декабря военно-морские силы США на Ближнем Востоке перехватили рыболовецкий траулер, провозивший более 50 тонн боеприпасов, взрывателей и ракетного топлива в Оманском заливе по пути из Ирана в Йемен», — говорится в публикации.