Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:32, 3 декабря 2022Россия

На Цветном бульваре в Москве загорелся ресторан

На Цветном бульваре в Москве эвакуировали посетителей из загоревшегося ресторана

В Москве загорелся ресторан на Цветном бульваре. Из здания эвакуировали посетителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По информации агентства, с первого этажа идет густой черный дым. На месте работают специальные службы. Как отмечают СМИ, возгорание произошло из-за жировых отложений на стенках вентиляции.

2 декабря Микояновский мясокомбинат загорелся на Волгоградском проспекте в Москве. Информация о пострадавших в настоящее время не поступала, на месте работают экстренные службы.

Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
ЕК допустила переходный период для введения потолка цен на нефть из России
У псковских десантников появились шевроны с портретом Лаврова
Пожар в центре Москвы потушили
Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля
На Цветном бульваре в Москве загорелся ресторан
Дзюба описал свое отношение к сборной Польши словами «терпеть их не могу»
Раскрыт процент довольных своим материальным положением россиян
Швырнувшего микрофон и покинувшего сцену Лепса сняли на видео
В Альфа-банке отреагировали на новость о задержании Михаила Фридмана в Лондоне
В ЛНР заявили о переброске группировок ВСУ с польскими наемниками под Кременную
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.