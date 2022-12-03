На Цветном бульваре в Москве загорелся ресторан

На Цветном бульваре в Москве эвакуировали посетителей из загоревшегося ресторана

В Москве загорелся ресторан на Цветном бульваре. Из здания эвакуировали посетителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По информации агентства, с первого этажа идет густой черный дым. На месте работают специальные службы. Как отмечают СМИ, возгорание произошло из-за жировых отложений на стенках вентиляции.

2 декабря Микояновский мясокомбинат загорелся на Волгоградском проспекте в Москве. Информация о пострадавших в настоящее время не поступала, на месте работают экстренные службы.