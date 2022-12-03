Лукашенко оценил готовность Украины и Запада к переговорам с Россией

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о неготовности Украины и Запада к переговорам с РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Украины не готовы к переговорам с Россией. Об этом он высказался на встрече с российским министром обороны Сергеем Шойгу, передает агентство БЕЛТА.

Лукашенко добавил, что ни он, ни спецслужбы Белоруссии также не видят готовности Запада к полноправным переговорам по ситуации на Украине.

«Я не собираюсь тут никого пугать. Вы тем более. Все уже и так напуганы-перепуганы. Но если они хотят, чтобы мы мирно жили в нашем регионе, не глядя на то, как на это смотрят из-за океана, и Россия, и Беларусь к этому готовы. Если они хотят воевать до последнего не то украинца, не то уже там поляка или еще наемников, ну, это их дело, это их право», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что российские и белорусские военные проходят военную подготовку как одна армия. Он указал, что такие меры нужны для того, чтобы Союзное государство «могло отразить любую агрессию». По его словам, также решаются вопросы об оснащении военных обмундированием и вооружением.