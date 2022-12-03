Лукашенко заявил о военной подготовке белорусов и россиян как единой армии

Лукашенко заявил, что военные России и Белоруссии проходят подготовку как единая армия

Российские и белорусские военнослужащие проходят подготовку как единая армия, чтобы в случае внешней атаки дать отпор. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече в Минске с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, пишет БЕЛТА.

Президент указал, что Белоруссия серьезно подошла к вопросу боевого слаживания подразделений двух стран. «И наши, и ваши офицеры готовят ребят. И белорусских, и россиян готовят», — цитирует агентство Лукашенко. По его словам, эти меры нужны для того, чтобы при необходимости «отразить любую агрессию».

Белорусский лидер подчеркнул, что решаются вопросы в том числе об оснащении военнослужащих обмундированием и вооружением. «Здесь никто не делится: мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся», — заверил глава республики и добавил, что страны этого не скрывали. Кроме того, Лукашенко отметил, что Белоруссия выполняет ранее оговоренные с Россией планы.

Шойгу прибыл в Минск 3 декабря. Он также встретился с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным. Ранее сообщалось, что в беседе с ним Шойгу заявил о надежном партнерстве Москвы и Минска. Помимо того, глава российского оборонного ведомства выразил уверенность в том, что сейчас против двух стран «ведется необъявленная война».

В начале ноября Шойгу раскрыл, что Россия и Белоруссия формируют единое оборонное пространство. Министр отметил, что решение обусловлено разрушением основ стратегической стабильности в мире. По его словам, Москва и Минск приняли общую военную доктрину.