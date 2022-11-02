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12:19, 2 ноября 2022Россия

Шойгу рассказал о формировании единого оборонного пространства с Белоруссией

Шойгу рассказал о формировании единого оборонного пространства России и Белоруссии

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Россия и Белоруссия формируют единое оборонное пространство. Об этом рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

Министр пояснил, что к такому решению руководство обеих стран подтолкнуло разрушение основ стратегической стабильности в мире. Шойгу отметил, что Россия и Белоруссия приняли общую военную доктрину.

«Функционируют региональные группировки войск, а также единая система противовоздушной обороны», — уточнил он.

Глава Минобороны России подчеркнул, что основное внимание на данный момент уделяется подготовке войск и повышению их боевых возможностей. Проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, в том числе в рамках международных организаций ОДКБ, СНГ и ШОС, добавил Шойгу.

Белоруссия была и остается верным союзником и надежным партнером России, напомнил он. С 22 октября на территории Белоруссии по решению президентов двух государств идут мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск, резюмировал Шойгу.

Ранее премьер Чехии Петр Фиала сообщил о рассмотрении новых санкций против Белоруссии из-за связей с Россией.

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Анна Щербакова
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