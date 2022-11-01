Белоруссии пригрозили новыми санкциями ЕС

Премьер Чехии заявил о рассмотрении новых санкций против Белоруссии из-за связей с Россией

Представители Евросоюза (ЕС) вынесут вопрос о введении новых санкций против Белоруссии из-за ее связей с Россией в рамках проведения спецоперации на Украине. О рассмотрении новых рестрикций заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает Reuters.

«Определенные санкции против Белоруссии уже действуют, но мы не можем допустить, чтобы Белоруссия присоединилась к политике России или чтобы Москва избежала воздействия санкций через Минск», — заявил премьер. По его мнению, если ЕС пригрозит Белоруссии санкциями, то Минск сможет пересмотреть политику взаимоотношений с Россией.

Ранее глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко обвинил Запад в попытке «навязать хаос» республике и втянуть ее в войну. Сергеенко также отметил, что западная сторона создала предпосылки для, возможно, крупнейшего экономического кризиса в истории со времен Второй мировой войны