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17:18, 1 ноября 2022Бывший СССР

Белоруссии пригрозили новыми санкциями ЕС

Премьер Чехии заявил о рассмотрении новых санкций против Белоруссии из-за связей с Россией
СюжетСанкции против России:

Фото: Ruslan Kaniuka / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Представители Евросоюза (ЕС) вынесут вопрос о введении новых санкций против Белоруссии из-за ее связей с Россией в рамках проведения спецоперации на Украине. О рассмотрении новых рестрикций заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает Reuters.

«Определенные санкции против Белоруссии уже действуют, но мы не можем допустить, чтобы Белоруссия присоединилась к политике России или чтобы Москва избежала воздействия санкций через Минск», — заявил премьер. По его мнению, если ЕС пригрозит Белоруссии санкциями, то Минск сможет пересмотреть политику взаимоотношений с Россией.

Ранее глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко обвинил Запад в попытке «навязать хаос» республике и втянуть ее в войну. Сергеенко также отметил, что западная сторона создала предпосылки для, возможно, крупнейшего экономического кризиса в истории со времен Второй мировой войны

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Алевтина Запольская
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