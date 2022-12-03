Шойгу оценил партнерство России и Белоруссии

Министр обороны Шойгу заявил о надежном партнерстве РФ с Белоруссией при давлении Запада

Белоруссия остается надежным партнером России, это особенно важно в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада. Об этом заявил российский министр обороны Сергей Шойгу на встрече с белорусским коллегой Виктором Хрениным, передает ТАСС.

По словам Шойгу, в настоящее время против двух стран «ведется необъявленная война».

Он также высоко оценил решимость Минска выступать против враждебного курса Соединенных Штатов и их союзников, а также поддерживать военную безопасность Союзного государства.

Министр добавил, что президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о проведении в Белоруссии боевого слаживания российских и белорусских соединений и воинских частей, направленных в региональную группировку войск.

Шойгу прибыл в Минск на переговоры с Хрениным ранее 3 декабря. В рамках встречи министры в том числе подписали протокол к соглашению об обеспечении региональной безопасности в военной сфере. О планах государств сформировать единое пространство для обороны стало известно в ноябре.