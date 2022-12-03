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17:51, 3 декабря 2022Бывший СССР

Главы Минобороны России и Белоруссии договорились о региональной безопасности

Министры обороны России и Белоруссии подписали протокол о региональной безопасности

Фото: Shutterstock

Министерства обороны России и Белоруссии подписали протокол к соглашению между двумя странами об обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняет агентство, речь идет о договоре от 1997 года. Подробностей о подписанном протоколе при этом пока не приводится.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, где пройдут его переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным.

В ноябре также стало известно о планах двух стран сформировать единое оборонное пространство.

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Марк Леонов
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