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17:22, 3 декабря 2022Россия

Шойгу прибыл на переговоры с министром обороны Белоруссии

Шойгу прибыл в Минск на переговоры с министром обороны Белоруссии Хрениным

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, где пройдут его переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщает БЕЛТА.

По данным агентства, самолет российского министра уже совершил посадку на аэродроме Мачулищи.

Как ожидается, Шойгу и Хренин в ходе переговоров обсудят актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

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Варвара Кошечкина
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