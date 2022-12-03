Байдену предрекли отставку из-за сокрытия Twitter скандала вокруг его сына

Политолог Межуев предрек Байдену отставку из-за сокрытия Twitter скандала вокруг его сына

Обнародование документов о сокрытии в соцсети Twitter скандала вокруг Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, может повлечь расследование и принести неприятности американскому лидеру. Такую точку зрения в разговоре с РИА Новости выразил политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев. Он также предрек Байдену возможную досрочную отставку.

Политолог выразил уверенность в том, что публикация документов осложнит Байдену жизнь и повлияет на его дальнейшую политическую карьеру. Вместе с тем он счел, что в случае, если Сенат будет «за демократами», президенту не вынесут импичмент.

«Скорее всего, будет какая-то процедура расследования, возможно, республиканцы попытаются создать комиссию по расследованию этих событий. Могут быть какие-то неприятности, которые осложнят Байдену переизбрание, если оно вообще возможно», — заявил Межуев. По мнению доцента МГУ, ситуация способна привести к досрочному уходу Байдена с поста президента. Он предположил, что это может случиться в 2023 году.

Помимо того, политолог сказал, что бизнесмен Илон Маск купил Twitter «неслучайно». По словам Межуева, за предпринимателем стоят силы, желающие досрочной отставки президента США.

3 декабря журналист Мэтт Таибби с разрешения Маска опубликовал документы с данными о том, как Twitter скрывала информацию об утечке с ноутбука Хантера Байдена. Платформой для этого были предприняты беспрецедентные меры. В частности, твиты с данными о скандале помечались как «небезопасная информация», а прямые ссылки блокировались.

На ноутбуке Хантера Байдена в 2019 году были обнаружены его интимные фото с оружием, наркотиками и девушками, а также откровенные переписки с несовершеннолетними. Помимо того, там хранились материалы о теневых сделках сына президента с компаниями на Украине и в Китае, которые сильно улучшили финансовое положение Байденов.