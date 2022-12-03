Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:20, 3 декабря 2022Россия

Ребенок погиб при пожаре в частном доме в российском городе

В Пензенской области погиб ребенок при пожаре в частном доме, возбуждено уголовное дело
СюжетПожары в Красноярске
Место происшествия

Место происшествия. Фото: СК РФ

В Пензенской области сгорел частный дом, в котором погиб 4-летний ребенок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По данным следствия, вечером 2 декабря в Сурске загорелся жилой дом на улице Восточной. После ликвидации пожара на кухне было обнаружено тело ребенка 2018 года рождения со следами термических ожогов.

В рамках дела назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствие выясняет обстоятельства и причины пожара.

Ранее 3 декабря сообщалось, что в Красноярском крае произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли двое детей и один взрослый. По предварительной версии следствия, причиной возгорания стали нарушения правил монтажа и эксплуатации печи. Следователи в ходе осмотра установили, что дымоход находился рядом с деревянным потолочным перекрытием.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Греции сошел с рельсов поезд с военной техникой НАТО
Автобус с пассажирами на скорости протаранил столб в российском городе
Раскрыты подробности о ЧП со взрывом газа в Астраханской области
Тишковец сообщил о редком атмосферном явлении в Москве
Власти Украины предложили снизить потолок цен на нефть в два раза
Минеев рассказал подробности перед отправкой в зону СВО
Германии предрекли новый миграционный кризис зимой
Американец напомнил полиции о себе под постом в соцсетях и был арестован
Фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за заявления об Украине
Американский Orion начал покидать окололунную орбиту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.