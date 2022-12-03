Умер генеральный директор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин

В 83 года скончался генеральный директор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин

Умер генеральный директор Международного театрального фестиваля имени Чехова и президент Международной конфедерации театральных союзов Валерий Шадрин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Он скончался в 83 года в клинике после продолжительной болезни. В настоящий момент дата и время прощания еще не определены.

Валерий Шадрин родился 12 февраля 1939 года. Он был одним из основателей Чеховского театрального фестиваля начиная с 1992 года. Помимо этого, был членом Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству. В числе наград театрального деятеля есть такие, как премия имени Станиславского, Почетный орден Британской империи, орден Звезды Италии в степени Великого офицера. Помимо этого, Шадрин был офицером ордена академической Пальмовой ветви и кавалером ордена Почетного Легиона.

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