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19:42, 2 декабря 2022Культура

Умерла переводившая Ремарка писательница Людмила Черная

На 105-м году жизни скончалась писательница Людмила Черная, переводившая Ремарка

Фото: Pups777 / Wikipedia

Ушла из жизни российская писательница, публицист и переводчик Людмила Черная. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источник, близкий к автору.

Она скончалась на 105-м году жизни. Причина смерти не уточняется.

Черная родилась в 1917 году в Москве. Окончила Московский институт философии, литературы и истории. Она известна как автор научно-публицистических книг о нацизме. Среди них — «Преступник № 1», «Двуликий адмирал» и «Империя смерти: аппарат насилия в нацистской Германии, 1933-1945». Черная также переводила произведения немецкой литературы на русский язык, включая работы писателей Генриха Белля, Эриха Марии Ремарка, Франца Кафки и других авторов.

Ранее стало известно о смерти звезды французского кино Милен Демонжо.

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Дениза Мацаева
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