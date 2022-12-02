Умерла переводившая Ремарка писательница Людмила Черная

На 105-м году жизни скончалась писательница Людмила Черная, переводившая Ремарка

Ушла из жизни российская писательница, публицист и переводчик Людмила Черная. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источник, близкий к автору.

Она скончалась на 105-м году жизни. Причина смерти не уточняется.

Черная родилась в 1917 году в Москве. Окончила Московский институт философии, литературы и истории. Она известна как автор научно-публицистических книг о нацизме. Среди них — «Преступник № 1», «Двуликий адмирал» и «Империя смерти: аппарат насилия в нацистской Германии, 1933-1945». Черная также переводила произведения немецкой литературы на русский язык, включая работы писателей Генриха Белля, Эриха Марии Ремарка, Франца Кафки и других авторов.

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