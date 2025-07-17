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06:31, 17 июля 2025Наука и техника

Установлен опасный эффект пчелиного яда на организм

Toxicol Sci: Мелиттин из пчелиного яда нарушает работу сосудов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Hakan Tanak / Shutterstock / Fotodom

Пчелиный яд может по‑разному влиять на работу кровеносных сосудов и в некоторых случаях даже нарушать их функции. К такому выводу пришли ученые Университета автономного Барселоны, опубликовавшие результаты в журнале Toxicological Sciences. В исследовании проверяли действие апитоксина — смеси активных веществ пчелиного яда, где почти половину составляет мелиттин. Его влияние изучали на клетках сосудов человека и на аорте мышей.

Оказалось, что яд снижает жизнеспособность клеток и ослабляет способность сосудов расширяться. Подобные нарушения могут возникать после большого количества укусов, а у некоторых людей — даже после нескольких. У самцов мышей негативный эффект был сильнее, что, возможно, связано с защитным действием женских гормонов.

Ученые выяснили, что причиной нарушений становится усиление окислительного стресса и изменения в выработке оксида азота — вещества, которое регулирует тонус сосудов. При этом свойства пчелиного яда могут быть полезны: если научиться контролировать этот механизм, его можно будет использовать, например, для лечения некоторых сосудистых заболеваний или опухолей, где важна регуляция кровоснабжения.

Авторы подчеркивают, что эти данные — лишь первый шаг, и необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, как безопасно использовать потенциал апитоксина в медицине.

Ранее ученые выявили пользу меда, произведенного тремя видами австралийских бесшипных пчел. Такой мед сохраняет мощные антибактериальные свойства даже после нагревания и длительного хранения, что делает его перспективным средством в борьбе с антибиотикорезистентностью.

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