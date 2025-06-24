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16:35, 24 июня 2025Наука и техника

Ученые выявили удивительные лечебные свойства меда

AEM: Мед австралийских пчел сохраняет лечебные свойства даже после нагревания
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Ученые из Сиднейского университета обнаружили мощные антибактериальные свойства меда, произведенного тремя видами австралийских бесшипных пчел — Tetragonula carbonaria, Tetragonula hockingsi и Austroplebeia australis. Исследование, опубликованное в журнале Applied and Environmental Microbiology, показало, что этот мед сохраняет свои лечебные качества даже после нагревания и длительного хранения, что отличает его от привычного меда европейских пчел.

В отличие от европейского меда, чья антибактериальная активность во многом зависит от перекиси водорода, мед австралийских пчел содержит как перекись водорода, так и уникальные неперекисные компоненты, которые обеспечивают его устойчивое действие против микроорганизмов. Устойчивость и универсальность этих свойств делают мед перспективным средством в борьбе с антибиотикорезистентностью — одной из главных глобальных медицинских проблем.

Авторы исследования отмечают, что постоянство антибактериальной активности наблюдается во всех образцах меда от разных пчел и регионов, что открывает возможности для коммерческого использования. Однако малый объем производства (около полулитра меда с одного улья в год) остается препятствием для масштабирования, хотя менее требовательное содержание ульев может помочь решить эту проблему.

Ранее ученые доказали, что мед способен ускорять заживление острых и хронических ран благодаря своим антисептическим, противовоспалительным и иммуномодулирующим свойствам. Медицинский мед, особенно манука, может адаптивно регулировать воспаление и стимулировать регенерацию тканей, что открывает перспективы для его применения в лечении разнообразных повреждений кожи.

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