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15:38, 10 апреля 2025Наука и техника

Подтверждены лечебные свойства меда

Advanced Therapeutics: Мед способен ускорять заживление острых и хронических ран
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Мед может ускорять заживление острых и хронических ран благодаря своим антисептическим, противовоспалительным и иммуномодулирующим свойствам. Исследование Симона Матури, доцента факультета фармации Университета Монреаля, опубликовано в Advanced Therapeutics.

В медицинской практике используют не обычный столовый мед, а стерилизованный продукт из органически сертифицированных источников. Один из наиболее эффективных видов — мед манука, производимый пчелами, собирающими нектар с деревьев Leptospermum scoparium в Новой Зеландии и Австралии. Он содержит высокую концентрацию метилглиоксаля — вещества с выраженным антимикробным действием.

Согласно анализу клинических данных, мед может действовать по-разному в зависимости от состояния раны: при активном воспалении он снижает его, а при вялом заживлении — напротив, стимулирует полезный воспалительный процесс, активируя иммунную реакцию и ускоряя регенерацию тканей.

Медицинский мед уже используется в лечении ожогов, пролежней, диабетических и венозных язв, хирургических и травматических повреждений. В США одобрено более 20 медосодержащих препаратов для медицинского применения. Однако, как отмечает Матури, результаты исследований пока остаются неоднозначными — в основном из-за отсутствия стандартизации по типу меда, дозировке и критериям оценки эффективности.

В настоящее время ученые планируют точнее определить активные компоненты меда, чтобы создать стабильные и воспроизводимые препараты для массового применения. Также ведется разработка биоимитирующих средств, сохраняющих целебные свойства, но лишенных природной изменчивости.

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