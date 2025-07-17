Мужчина испортил романтический ужин из-за непереносимости лактозы

Пользовательница Reddit с ником Accomplished-Fix1204 пожаловалась на своего бойфренда, который наплевательски отнесся к известной ему проблеме со здоровьем. Из-за этого романтический вечер пары пошел прахом.

«У моего парня непереносимость лактозы, а еще мы подозреваем повышенную чувствительность к глютену. Он об этом знает, но все равно решил взять курицу в сливочном соусе. В общем-то, мне все равно, я же не его мать, так что он может есть все, что захочет», — написала девушка.

Однако по пути домой пара застряла в пробке, а у мужчины началось расстройство живота. Помучавшись некоторое время, он сообщил, что ему нужно срочно выпустить кишечные газы. Девушка не стала возражать, хотя за окном был сильный ливень, а окна в стареньком автомобиле даже при желании водителя не открылись бы полностью.

«Нет, это произошло беззвучно, и сначала я лишь увидела облегчение на его лице. Но потом я почувствовала этот аромат... Кажется, меня никогда раньше не тошнило от запаха газов…» — пожаловалась автор.

В итоге паре пришлось слегка приоткрыть окна, но еще до того, как салон проветрился, мужчина повторил свой трюк, сделав остаток поездки невыносимым для своей возлюбленной.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о происшествии, закончившемся потопом из-за засоренного унитаза. Виной всему, по мнению автора, была пицца, которую он съел с друзьями в тот день.